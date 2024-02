Interview

Hollywood-Stars arbeiten gerne dort: Das sind die Penzing Studios

Plus Die Filmstudios in Penzing werden mit Weltstars wie Nicole Kidman in Verbindung gebracht. Chef Joe Neurauter schwärmt vom Potenzial des ehemaligen Fliegerhorsts.

Herr Neurauter, zuletzt hieß es, dass Nicole Kidman in den Penzing Studios drehen wird. Können Sie diese Gerüchte bestätigen?



Joe Neurauter: Die zweite Staffel der Streamingserie „Nine Perfect Strangers“ mit Nicole Kidman in der Hauptrolle entsteht zu einem großen Teil in den Penzing Studios. Die Dreharbeiten dauern bis Mitte des Jahres. Ebenfalls bereits bekannt ist, dass der australische Schauspieler Murray Bartlett aus der Hit-Serie „The White Lotus“ eine der anderen Hauptrollen übernehmen wird.

Welche weiteren internationalen Schauspielstars werden in Penzing erwartet?



Neurauter: Der Actionfilm „Cliffhanger 2“ mit Sylvester Stallone ist momentan in der Vorbereitung und ein Drehstart im Spätsommer anberaumt. Zu anderen Projekten, die im Gespräch sind, dürfen wir noch nichts sagen.

