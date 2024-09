Lange Nacht der Feuerwehr lockt in Penzing viele Besucherinnen und Besucher an

Die Lange Nacht der Feuerwehr fand am Samstag, 21. September, bayernweit statt. Die Aktion wird von unzähligen Feuerwehren im Freistaat dazu wahrgenommen, insbesondere auch Kindern unterschiedliche Szenarien zu zeigen, in denen sie im Einsatz sind: vom Brand bis zum Autounfall. Auch im Landkreis fand die Lange Nacht der Feuerwehr in einigen Gemeinden statt, darunter auch Penzing.

Hochwasser-Tipps bei der langen Nacht der Feuerwehr in Penzing

„Wir nahmen heuer das erste Mal teil“, sagt der erste Kommandant der Penzinger Feuerwehr, Peter Brandenburg. Die Feuerwehr habe an dem Abend versucht, ein gemütliches, aber auch umfangreiches Fest anzubieten: „Um unsere Arbeit vorzustellen, aber auch ganz eigennützig Mitglieder anzuwerben.“ Die Aktion wurde gemeinsam mit den Ortsteilwehren Epfenhausen, Oberbergen, Ramsach und Untermühlhausen auf die Beine gestellt und zeigte den Besuchern am Gerätehaus in Penzing unterschiedliche Einblicke.

Unter anderem war etwa neben den Fahrzeugen aus Penzing und den Ortsteilen auch der „Abrollbehälter Hochwasser“ des Landkreises Landsberg vor Ort, der bei der Feuerwehr Kaufering stationiert ist. „Nach den extremen Unwettern im Juni im Penzinger Gemeindegebiet konnten unsere Mitbürger sehen, welche Gerätschaften wir bei solch weitreichenden Lagen zur Verfügung haben und demonstrierten an unserem Wasserbassin, wie sich der Bürger daheim mit einfachen Mitteln wie Tauchpumpe, Nasssaugern oder Lippenwischern selbst im Notfall helfen kann“, so Brandenburg.

Icon Vergrößern Der ADAC stellte der Feuerwehr Penzing Fahrzeuge für eine Unfallsimulation zur Verfügung. Foto: Peter Brandenburg /Feuerwehr Penzing Icon Schließen Schließen Der ADAC stellte der Feuerwehr Penzing Fahrzeuge für eine Unfallsimulation zur Verfügung. Foto: Peter Brandenburg /Feuerwehr Penzing

Kinder können sich an unterschiedlichen Notfall-Szenarien probieren

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sei für Technikbegeisterte sicherlich der Höhepunkt der Veranstaltung gewesen. An gecrashten Unfallfahrzeugen, die der ADAC der Feuerwehr zur Verfügung stellte, zeigten die Feuerwehrmänner und -frauen, welche brachiale Gewalt Spreizer und Schere besitzen und wie wir mit Ihrer Hilfe eingeklemmte Personen retten.

Kinder konnten sich an dem Abend beim Feuerlöschtrainer beweisen, wie gut sie mit einem Feuerlöscher umgehen können. An weiteren Stationen konnten sie selbst einen Notruf per Telefon absetzen, an einem Modellhaus lernen, wie sich Rauch im Brandfall ausbreitet oder wie die Feuerwehr Verletzten Erste Hilfe leistet. Umrahmt wurde die Aktion mit einem Getränke- und einem Grillstand, für die Kinder gab es zudem eine Hüpfburg.

Die Mitglieder der Feuerwehr Penzing nutzten derweil die Gelegenheit, um mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen und sie für die Mitarbeit bei ihrer jeweiligen Ortsfeuerwehr zu motivieren. „Wir konnten an diesem Abend auf jeden Fall den ein oder anderen überzeugen, seinen Kindheitstraum endlich umzusetzen“, freut sich der erste Kommandant über die neuen Mitglieder.