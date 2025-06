40 Jahre Priester: Martin Rudolph spricht über Ängste, die Gemeinschaft und hält einen Rekord

Mehr als 20 Fahnenabordnungen, sechs Zelebranten und ein Dankgottesdienst, der zwar in der Weiler Pfarrkirche Sankt Mauritius gefeiert, aber auch nach draußen und bis in die Kapelle Sankt Wolfgang übertragen wurde, um möglichst vielen Menschen das Mitfeiern zu ermöglichen: Der kirchlich-geistliche Beginn der Feierlichkeiten anlässlich der Priesterweihe vor 40 Jahren von Pfarrer Martin Rudolph, „Chef“ der Pfarreiengemeinschaft Penzing-Weil mit Kirchen und Kapellen in neun Ortschaften, machte bereits deutlich, dass das Fest ein größeres werden würde.

