Sternsinger Penzing

Am 06.01.2025 setzten sich in Penzing 24 Kinder für die Sternsinger Aktion ein. Unter dem Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ machten sich die Kinder auf den Weg von Haus zu Haus. Durch ihren außergewöhnlichen und unermüdlichen Einsatz konnten sie 4894,74 Euro sammeln. Vielen herzlichen Dank an alle Kinder, Gruppenleiter und Helfer für ihren großartigen Einsatz. Danke auch an alle, die diese Aktion durch ihre Spenden unterstützt haben.

