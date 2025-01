Streit in Penzinger Asylunterkunft eskaliert

Ein Streit in der Asylunterkunft auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing eskalierte am Samstagabend. Nach Angaben der Polizei Landsberg griff ein 40-jähriger Ukrainer einen 46-jährigen Landsmann an. Der Geschädigte alarmierte den Sicherheitsdienst. Der Angreifer zog zudem einen 14-Jährigen, der polizeilich bekannt ist, hinzu. Beide attackierten den 46-Jährigen, der verletzt wurde, bevor der Sicherheitsdienst eingreifen konnte.

Gegen Mitternacht suchte der Vater des Jugendlichen den bereits verletzten Mann auf. Der Sicherheitsdienst ging erneut dazwischen und rief die Polizei, da der Vater mit einer Eisenstange bewaffnet war. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. (AZ)