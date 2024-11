Studenten-Konstruktionen

Studierende des Formula Student Teams munichmotorsport haben sich im ADAC Testzentrum Mobilität (TZM) in Penzing ihren Sponsoren präsentiert. Das Elektro-Auto des Teams verfügt über ein ausgefeiltes Aerodynamikpaket inklusive großem Heckflügel. Beim Saisonabschluss in Penzing konnten Sponsoren in zwei dieser selbst entwickelten Boliden die Faszination hautnah erleben. „Die Formula Student ist wie ein echtes Rennteam aufgebaut. Einziger Unterschied: Wir Studierenden kommen aus den verschiedensten Bereichen. Nach den Vorlesungen konstruieren, fertigen und vermarkten wir ein vollständiges Rennauto selbst“, betonte Fabio Schuck, CEO und Team Captain von munichmotorsport.

Diese Leidenschaft zeigte sich auch, als beim Event ein Fahrzeug ein Getriebeproblem hatte: In kürzester Zeit tauschte das Team das Bauteil routiniert aus. „Der ADAC unterstützt bereits das Augsburger Team Starkstrom und freut sich, jetzt auch munichmotorsport das Testzentrum zur Verfügung stellen zu können“, erklärte Marcus Schulte vom TZM. „Wir wollen die Talente von morgen nach Kräften fördern.“

