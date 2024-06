Unfallflucht vor einem Supermarkt in Penzing

Ein Unbekannter beschädigt das Auto einer Mitarbeiterin. Danach macht sich die Person aus dem Staub.

Der Wagen einer Mitarbeiterin eines Supermarkts in der Landsberger Straße in Penzing ist am Montag angefahren und beschädigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 15 und 19 Uhr.

Die oder der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es dürfte sich um einen Sachschaden von rund 3000 Euro handeln. Zeugen des Zusammenstoßes mit dem roten Auto werden gebeten, sich bei der Landsberger Polizei unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

