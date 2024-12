Weihnachtliches Lichtermeer

Kurz vor Weihnachten trafen sich knapp 100 große und kleine Fackelträger am Baggersee in Penzing, um sich im Rahmen der traditionellen Fackelwanderung der Penzinger Wasserwacht auf Weihnachten einzustimmen und das Jahr damit ausklingen zu lassen. Im Wald trafen die Teilnehmer dann den Nikolaus, der neben vieler lobender Worte auch Nüsse, Äpfel und Mandarinen verteilen konnte. Auf dem Rückweg durften sie außerdem eine lustige Adventsgeschichte auf der eigens dafür errichteten Waldbühne genießen. Zurück an der gemütlich beleuchteten Wachhütte warteten auch schon heiße Würstel mit Kinderpunsch für die Jüngeren und Glühwein für die Erwachsenen. An den Feuerschalen war dann noch Zeit, die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.

