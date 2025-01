Steffen Weinert aus Penzing veröffentlicht neue Krimireihe

Mara Eisfeld, neu ernannte Leiterin der 9. Mordkommission im Landeskriminalamt Berlin, stößt bei ihren Ermittlungen für einen Mordfall auf ein düsteres Geheimnis, das sie seit zehn Jahren beschäftigt und nie losgelassen hat. Eisfeld setzt alles daran, den bisher ungelösten alten Fall aufzuklären. „Der Fall Katharina S.“ ist ein Kriminalroman, geschrieben von dem in Penzing aufgewachsenen Steffen Weinert. Das Buch ist der Start seiner neuen Reihe „Eisfeld“. Er arbeitet gerade am zweiten Band der Eisfeld-Reihe. Der Krimi mit dem Arbeitstitel „Dunkle Enthüllungen“ soll Mitte 2025 erscheinen. „Auch Band 3 ist bereits in Planung. Er wird schätzungsweise im Laufe des Jahres 2026 veröffentlicht“, verrät Weinert. Mit der Reihe traut er sich in neue Gefilde.

