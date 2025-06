Fronleichnamsprozession in Pestenacker

Auch in diesem Jahr versammelten sich zahlreiche Gläubige in Pestenacker zur traditionellen Fronleichnamsprozession, die wie gewohnt am Vorabend gefeiert wurde. Begleitet von der Pestenackerer „Blosmusi“ zog die festliche Prozession entlang der vier liebevoll geschmückten Altäre durch das Dorf. Den gemütlichen Abend ließ man dann entspannt beim Wirt im Biergarten ausklingen – bei gutem Wetter und bester Laune.

