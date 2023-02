Wartendes Auto gestreift und geflüchtet

Ein Unbekannter verursacht in Pestenacker einen Unfall und flüchtet. Ein Frau wird dabei leicht verletzt.

Die Polizei in Landsberg sucht Zeugen einer Unfallflucht mit einer Leichtverletzten. Der Unfall hat sich am Donnerstagabend am Ortsausgang von Pestenacker in Richtung Weil ereignet.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 21-jährige Autofahrerin gegen 18.35 Uhr in ein Grundstück einfahren und musste kurz auf der Fahrbahn warten, bis das elektrische Garagentor vollständig geöffnet war. Von Pestenacker kommend streifte dann ein größerer heller Pkw, vermutlich ein SUV, das hintere linke Eck des leicht nach rechts eingedrehten Fahrzeugs der Frau. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort, meldet die Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurde die 21-Jährige leicht verletzt, der Schaden an ihrem Wagen beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch