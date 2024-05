Pestenacker

Weihe des Ortswappens wird in Pestenacker groß gefeiert

Plus Landrat Thomas Eichinger und Weils Bürgermeister Christian Bolz loben die Initiatoren. Ein Gast reist extra fast 600 Kilometer an, um dabei sein zu können.

Von Christian Mühlhause

Als erster Ortsteil in Oberbayern hat Pestenacker ein eingetragenes Ortswappen. Das wurde jetzt auf Initiative dreier Vereine groß gefeiert. In Pestenacker leben rund 300 Menschen. Zur Feier kamen rund 120 Gäste. Einer reiste aus fast 600 Kilometern Entfernung an. Er spielte bei der Entwicklung des Wappens eine zentrale Rolle.

Jörg Mantzsch lebt in Magdeburg und designte oder überarbeitete in den vergangenen Jahren mehr als 600 kommunale Wappen und Flaggen in Deutschland, so auch für Pestenacker. Es handelt sich um ein Ortswappen, ohne hoheitlichen Charakter. Vom Umfang der Feierlichkeiten war Mantzsch beeindruckt. „Der Landrat und der Bürgermeister waren da, ein Festzelt aufgebaut und es gab einen Gottesdienst samt Segnung durch Pfarrer Martin Rudolph. Es war toll.“ In solch einem Umfang erlebe er das sonst nicht. Vertreter von Feuerwehr, Soldaten- und Kameradenverein sowie Dorfverein hatten zuvor eine große Fahne mit dem Wappen in die Pfarrkirche St. Ulrich getragen, die dort am Chorbogen nach oben gezogen wurde.

