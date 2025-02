Im Bürgerhaus werden jetzt Speisen vom Balkan und bayerische Küche serviert

Vilgertshofens Bürgermeister Albert Thurner ist erleichtert. Das Bürgerhaus in Pflugdorf hat wieder einen Wirt. Elf Monate war es geschlossen, nachdem der vorherige Pächter aufgehört hatte. „Wir waren schon dreimal an dem Punkt, dass eigentlich nur noch die Unterschrift fehlte. Aus unterschiedlichen Gründen scheiterte es dann aber immer doch noch.“ Seit einigen Tagen bewirtet die Familie Jovanovic in dem Gebäude wieder Gäste. Unsere Redaktion hat mit Ihnen über ihre gastronomischen Erfahrungen, Pläne und eine ungewöhnliche Konstellation gesprochen.

Der neue Pächter des Bürgerhauses ist erst 20 Jahre alt. Kristijan Jovanovic sagt, es sei schon länger sein Wunsch gewesen, sich selbstständig zu machen. „Ich freue mich, dass sich die Chance in Stadl ergeben hat.“ Er bringt einige Jahre im Service in der Gastronomie als Erfahrung mit. Aufgetischt werden typische Speisen vom Balkan wie eine Grillplatte und bayerische Küche wie Schnitzel und Schweinsbraten. In den wärmeren Monaten ist zudem geplant, im Biergarten – dieser bietet Platz für 200 Personen – Spanferkel vom Spieß zu verkaufen.

Demnächst soll das Bürgerhaus in Pflugdorf sechs Tage die Woche geöffnet sein

Zu den Mitarbeitenden gehören neben seinen Geschwistern und seiner Verlobten Dana auch sein Vater Dragan in der Küche und seine Mutter Nadi im Service. Aber klappt das, Vorgesetzter der eigenen Eltern zu sein? „Ich bin meinen Eltern dankbar für die Unterstützung. Klar kann es vorkommen, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind, dann reden wir darüber und finden eine Lösung. Wir sind ein Familienbetrieb“, betont Kristijan Jovanovic. Derzeit haben sie donnerstags bis sonntags von mittags bis zum späten Abend durchgehend geöffnet. Im Laufe des März wollen sie die Öffnungszeiten ausweiten, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. Noch lebt die Familie, die 2011 aus Serbien nach Deutschland kam, in Peißenberg. Wenn der Umzug nach Stadl abgeschlossen ist, werden sie voraussichtlich sechs Tage in der Woche Gäste empfangen, sagt Vater Dragan. „Wir müssen schauen, wann viele Gäste kommen und wann wenige, dann entscheiden wir endgültig über die Öffnungstage.

Dragan Jovanovic ist zwar kein gelernter Koch, hat aber tiefe Einblicke in das Geschäft. „Mein Vater hatte 36 Jahre eine eigene Gaststätte in der Nähe von Belgrad. Ich bin damit groß geworden.“ Alles außer den Pommes ist hausgemacht, betont er. In der Küche will er noch eine wesentliche Änderung vornehmen, die jetzige Grillplatte sei zu klein und soll durch eine größere ersetzt werden. Seine Frau und die Schwiegertochter in spe kümmern sich darum, dass es jeden Tag zwei bis drei frische Kuchen gibt.

Kristijan Jovanovic ist der neue Pächter des Bürgerhauses in Pflugdorf. Foto: Christian Rudnik

Einen ersten Härtetest hat die Familie auch schon hinter sich. Die Schützen des Ortes waren mit 120 Gästen da. Insgesamt 102 Essen gingen über den Tresen. „Sie waren alle zufrieden und satt, wir haben nur positives Feedback bekommen“, freut sich Kristijan Jovanovic. Das Bürgerhaus, stehe auch für Familienfeiern, Hochzeiten, Taufen und Trauerfeiern zur Verfügung, betont der Inhaber. Im Bürgerhaus ist Platz für 170 Gäste, wenn auch nur eine Fläche zum Tanzen zur Verfügung stehen soll. Geplant ist auch drinnen und draußen eine Spielbereich für die Kinder.

Neue Wirtsfamilie in Pflugdorf denkt auch an Partys

Geht es nach der Familie, kommen noch weitere Aktionen hinzu: Partys mit Musik der 80er-, 90er- oder 2000er-Jahre. Teil der Überlegungen sind auch Abende mit Musik vom Balkan. Vater Dragan ist Musiker und steht dann möglicherweise auch mal auf der Bühne, wenn es die Zeit zulässt. „In der näheren Umgebung gibt es solche Partys nicht und wir haben die Rückmeldung, dass derartige Veranstaltungen gewünscht sind“, sagt der 20-jährige Pächter.