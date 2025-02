Schützenball 2025 in Pflugdorf

Beim Schützenball mit Königsproklamation der SG Frohsinn Pflugdorf konnte der erste Schützenmeister Peter Gritzbach zahlreiche Ehrengäste und Mitglieder sowie die Patenvereine aus Stadl, Lengenfeld und Issing begrüßen. Besonders die zahlreich erschienenen Jugendlichen hieß der Schützenmeister herzlich willkommen. Nach dem Ehrentanz für die scheidenden Könige bedankte sich Peter Gritzbach im Namen des Vereins für die Erweiterung der Schützenketten durch die Stiftung eines Talers. Der Schützenverein freute sich besonders über die sehr gute Beteiligung am Königsschießen. Insgesamt waren 71 Schützinnen und Schützen in den drei Disziplinen am Start.

Jugendkönige: Die jüngste Königin des Abends war Liv Zetzmann, die mit einem beeindruckenden 11,4-Teiler den Titel der Jugendkönigin errang. Franziska Schwarzwalder bewies ebenfalls ihr Können und wurde mit einem 12,2-Teiler zur Wurstkönigin gekrönt. Hanna Brückner sicherte sich den Titel der Brezenkönigin mit einem 17,2-Teiler.

Pistolenkönige: In der Disziplin Luftpistole gab es einen klaren Sieger. Adalbert Schwarzwalder wurde mit einem herausragenden 14,8-Teiler Pistolenkönig und Oliver Schwarz mit einem 112,7-Teiler Wurstkönig. Julia Gritzbach durfte sich über die Brezenköniginnen-Würde freuen, die sie mit einem 117,7-Teiler für sich entschied.

Luftgewehrkönige: Ein wahres Highlight lieferte Hans Sturm, der sich mit einem 5,0-Teiler den Titel des Luftgewehr-Königs sicherte. Hubert Hengge folgte ihm mit einem 10,7-Teiler und wurde Wurstkönig. Den dritten Titel des Abends errang Alexander Marquart, der mit einem 11,0-Teiler Brezenkönig wurde.

Rund 160 Gäste feierten ausgelassen, begleitet von der Band “Caipirinha”, die für beste Stimmung sorgte. Die Gäste genossen den Abend bei gesellige Beisammensein mit gutem Essen, Musik und einer gut gefüllten Tanzfläche. Die Feierlichkeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden – ein gelungener Abend, der bereits Vorfreude auf das nächste Jahr weckt.

