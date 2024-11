Betrunkener Fahrradfahrer bleibt an Gartenzaun in Pitzling hängen

Auch wer betrunken mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss mit einer Kontrolle durch die Polizei rechnen. So wie ein 31-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Landsberg, der am Donnerstag gegen 18 Uhr in Pitzling unterwegs war.

Wie die Polizei meldet, fiel der Mann durch eine sehr unsichere Fahrweise, Stürze und einen Zusammenstoß mit einem Gartenzaun auf. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der 31-Jährige einen Atemalkoholwert von deutlich über 1,6 Promille aufwies. Der Fahrradfahrer blieb bei den Stürzen unverletzt und sowohl das Fahrrad, als auch der Zaun blieben unbeschädigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann muss laut Polizei mit einem Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr rechnen. (AZ)