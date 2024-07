Ausweichmanöver endet in Leitplanke

Am „Forster Berg“ bei Wessobrunn im Landkreis Weilheim-Schongau kam es am Sonntag, 28. Juli, zu einem gefährlichen Zwischenfall. Gegen 15.45 Uhr war ein Schongauer mit seinem Pkw bergauf unterwegs, als ihm kurz nach dem Wessobrunner Ortsteil Schönwag in einer engen Rechtskurve mittig ein weißer Wagen entgegenkam. Der Autofahrer geriet aufgrund seines Ausweichmanövers nach rechts in die Leitplanke. Dabei wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos fuhr weiter. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 20.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0881 6400 bei der Polizei Weilheim zu melden. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausweichmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leitplanke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis