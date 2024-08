Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Dienstagnachmittag gegen 14.10 Uhr befuhr ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, mit seinem Pkw,die Staatsstraße von Landsberg in Richtung Pürgen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er zu weit nach links und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw, Subaru zusammen, dessen 38-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Oberallgäu noch nach rechts ausgewichen war. Beide Pkw-Führer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 45.000 Euro. Die Sperrung der Staatsstraße in beide Richtungen dauerte rund eine Stunde an. (AZ)

Gegenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pürgen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis