Polizei rückt in Peiting zu einer Schlägerei unter Brüdern an

Zu einer Prügelei unter Brüdern wird die Schongauer Polizei gerufen. Die Mutter ist überfordert mit der Situation und die Söhne erwarten nun Konseqzenzen.
    Wegen einer Prügelei unter Brüdern wurde am Mittwoch die Schongauer Polizei gerufen.
    Wegen einer Prügelei unter Brüdern wurde am Mittwoch die Schongauer Polizei gerufen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag gerieten zwei Brüder (17 und 14) in der elterlichen Wohnung in Peiting derart in Streit, dass der Jüngere via Notruf die Polizei verständigte, informiert die Polizeiinspektion Schongau. Zunächst kam es wohl zu verbalen Streitigkeiten wegen Kleidungsstücken, die dann darin mündeten, dass der Ältere seinem Bruder Schläge in die Bauchgegend versetzte und sich dieser ebenfalls mit Faustschlägen zur Wehr setzte.

    Die Polizei Schongau informiert das Jugendamt

    Ihre Mutter (45) konnte die beiden Brüder offensichtlich nicht beruhigen. Der 17-Jährige verließ nach der Auseinandersetzung die Wohnung. Beide Jungs blieben äußerlich unverletzt. Letztlich muss nun gegen beide je ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und das Jugendamt informiert werden. (AZ)

