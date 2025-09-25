Polizei rückt in Peiting zu einer Schlägerei unter Brüdern an

Am Mittwochnachmittag gerieten zwei Brüder (17 und 14) in der elterlichen Wohnung in Peiting derart in Streit, dass der Jüngere via Notruf die Polizei verständigte, informiert die Polizeiinspektion Schongau. Zunächst kam es wohl zu verbalen Streitigkeiten wegen Kleidungsstücken, die dann darin mündeten, dass der Ältere seinem Bruder Schläge in die Bauchgegend versetzte und sich dieser ebenfalls mit Faustschlägen zur Wehr setzte.

Die Polizei Schongau informiert das Jugendamt

Ihre Mutter (45) konnte die beiden Brüder offensichtlich nicht beruhigen. Der 17-Jährige verließ nach der Auseinandersetzung die Wohnung. Beide Jungs blieben äußerlich unverletzt. Letztlich muss nun gegen beide je ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und das Jugendamt informiert werden. (AZ)