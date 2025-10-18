Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Polizei sucht vermissten Mann aus Peiting

Peiting

Polizei sucht vermissten Mann aus Peiting

Seit Donnerstag wird der 86-jährige Manfred Stocker vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
    • |
    • |
    • |
    Ein 86-jähriger Mann aus Peiting wird vermisst.
    Ein 86-jähriger Mann aus Peiting wird vermisst. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Seit Donnerstag, 16. Oktober, wird Manfred Stocker vermisst. Der 86-Jährige hatte sich laut Polizei gegen Abend von seinem Wohnhaus im Peitinger Norden entfernt.

    Er leidet an Demenz, ist vermutlich zu Fuß unterwegs und eventuell orientierungslos. Fußläufig ist er einigermaßen mobil, geht aber etwas gebückt, so die Polizei.

    Manfred Stocker aus Peiting wird seit Donnerstag vermisst.
    Manfred Stocker aus Peiting wird seit Donnerstag vermisst. Foto: Polizei Schongau

    Die Aufnahme des Fotos liegt bereits vier bis fünf Jahre zurück. Mittlerweile ist das äußere Erscheinungsbild des Vermissten leicht verändert. Demnach hat er mittlerweile wohl einen leichten Bartwuchs, heißt es im Polizeibericht.

    Die Polizeiinspektion Schongau bittet die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach dem Vermissten. Hinweise und Erkenntnisse können unter der Telefonnummer 08861/23460 gemeldet werden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden