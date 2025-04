Hans Dietrich sieht Landsberg mit besonderen Augen

Hans Dietrich (81) wohnt in der Limonigasse in Landsberg in einem Altstadthaus mit viel Charme. Der Blick aus seinem Atelier zeigt zahlreiche Motive, wie er sie seit Jahrzehnten gerne malt: Winklig, ein bisschen schräg, Hexenhäuschen, liebenswerte Hinterhofromantik. Für sein jahrzehntelanges Schaffen wird Hans Dietrich nun am Freitag, 11. April, mit dem Kunstpreis des Landkreises Landsberg ausgezeichnet.

