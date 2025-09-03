16-jähriger Rollerfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Am Montag ist es in Prittriching zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Roller gegen 17.45 Uhr die Leitenbergstraße. Mit ihm auf dem Roller saß ein 14-Jähriger. An der Einmündung zur Jahnstraße übersah der Rollerfahrer den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 33-jährigen Frau aus dem Landkreis Landsberg.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 14-jährige Mitfahrer wurde nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Der 16-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen werden, so die Polizei.

Die Unfallstelle war für etwa vier Stunden gesperrt, da für die Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen wurde. Die Feuerwehr Prittriching war laut Polizei vor Ort und lenkte den Verkehr. (AZ)