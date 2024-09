29-jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Prittriching hat sich ein Motorradfahrer am frühen Samstagabend schwer verletzt. Er musste in eine Klinik geflogen werden.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 29-Jährige aus dem nördlichen Landkreis gegen 17 Uhr die Hauptstraße in südlicher Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, das nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort stehenden Baum prallte.

Obwohl der 29-Jährige einen Helm trug, zog er sich unter anderem eine schwere Kopfverletzung zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Augsburger Klinikum geflogen. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)