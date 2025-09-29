Auf den Spuren der Rosenheim-Cops

Am Samstag, den 13.09.2025, ging es wieder auf große Fahrt zum diesjährigen Zwei-Tages-Ausflug. Zunächst wurde die Käserei auf dem Hof der Familie Jaud in Nussdorf besucht. Nach Einführung in die Herstellung von Käse, konnten leckere Käsespätzle und zudem selbstgemachtes Eis probiert werden. Weiter ging es nach Wasserburg am Inn, wo während eines Sprichwörter-Stadtrundganges Interessantes über Wasserburg, aber auch über die Herkunft von unterschiedlichsten Redewendungen, erklärt wurde. Am Abend erstrahlte die Altstadt herrlich illuminiert in den schillerndsten Farben unter dem Motto „Wasserburg leuchtet“.

Am nächsten Tag ging es weiter nach Rosenheim, auf die Spuren der Rosenheim-Cops. Mit „Es gabat a Leich“ begrüßten uns die Stadtführer und zeigten uns mit viel Humor verschiedenste Drehorte im Stadtzentrum von Rosenheim. Am Nachmittag ging es weiter zur Confiserie Dengel nach Rott am Inn. Während der Besichtigung des Werkes, wo die Gruppe in die Herstellung der Leckereien eingeweiht wurd, gab es zahlreiche Pralinen zum Probieren. Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen ging es zurück nach Hause.

