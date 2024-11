Außenspiegel beschädigt: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit einem Rettungswagen die Ortsverbindungsstraße von Winkl in Richtung Prittriching. Dort kam ihm laut Polizei ein weißer Transporter entgegen, der den linken Außenspiegel des Rettungswagens touchierte und dabei leicht beschädigte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte die Fahrt fort, ohne sich um eine mögliche Schadensregulierung zu kümmern.

Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der weiße Transporter weist gegebenenfalls ebenfalls einen Unfallschaden am linken Außenspiegel auf. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)