Der Turnverein unterwegs in Bizau

Am Freitag, den 20. September 2024, machten sich 15 Wanderfreunde auf den Weg nach Bizau. Bei sonnigem Wetter führte die Reise zunächst nach Wangen im Allgäu, wo ein Rundgang durch die Altstadt mit schönen Brunnen und alten Fachwerkhäusern unternommen wurde. Nach einer Brotzeit ging es weiter über Bregenz nach Bizau zum Hotel Taube. Dort stieß Braumeister Erwin Hammerer zur Gruppe und begleitete die Wanderer durch das Moor und zur Kapelle. Später stand noch der Besuch einer Brennerei auf dem Programm, inklusive Verkostung. Der Abend klang im Hotel bei geselligem Beisammensein und einem traditionellen „Knöpfleessen“ aus.

Am Samstag startete die Gruppe bei bestem Wetter auf eine Tageswanderung von Bizau über den „Großarweg“ und „Goaßerweg“ nach Bezau. Dort warteten schon Toni und Erwin im Café „Natter“. Nach einer kurzen Pause ging es weiter zur Kapelle, die auf Holzpfählen steht und wie die Arche Noah gebaut ist, da sie nach einem Hochwasser 2005 fast zerstört wurde. Der Tag endete mit einem 18 Kilometer langen Marsch zurück zum Hotel.

Am Sonntag begann die Heimreise mit einer Gondelfahrt auf 2000 Metern Höhe, wo ein herrlicher Ausblick über den Bodensee und die Schweizer Berge genossen wurde. Nach einem Rundweg ging es zurück ins Tal und weiter nach Ottobeuren zur Benediktiner Basilika. Nach einem stillen Moment in der Kirche wurde das Abschiedsessen im Gasthof Mohren eingenommen, bevor die Heimreise angetreten wurde. So gingen die TVP-Wandertage 2024 zu Ende, geprägt von schönen Momenten und erlebnisreichen Wanderungen.