Drei Tage voller Fußballfieber beim SV Prittriching

Über 60 Kinder und Jugendliche aus Prittriching und Umgebung kamen zum Achten Burchinger Soccer Camp zusammen, das erneut vom SVP eigenständig auf die Beine gestellt wurde. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus fordernden Übungen, spannenden Spielen und jeder Menge Spaß, verbrachten die Nachwuchskicker im Alter von fünf bis 14 Jahren ein unvergessliches Wochenende. Dabei stand nicht nur der Teamgeist im Vordergrund – auch individuelle Fähigkeiten wurden gezielt geschult und verbessert. Ein besonderes Highlight stellten die Wettbewerbe dar, bei denen sich die jungen Talente unter anderem den Titeln Elfmeterkönig, Tic-Tac-Toc-Champion und Dart-König stellen konnten. Dabei gab es nicht nur viel Applaus, sondern auch zahlreiche Pokale zu gewinnen. Beim großen Abschlussfest durften dann auch die Eltern mit ran: In fünf unterhaltsamen Disziplinen – darunter Fußball-Dart, Skyshot, Gummistiefel-Weitschuss, Schussgeschwindigkeits-Messung und Tic Tac Toc – wurde das beste Eltern-Kind-Duo gekürt. Besonders beliebt war das Mutter-Kind-Spiel, das den Kindern sichtlich Freude bereitete.

Das Wetter zeigte sich dieses Jahr von seiner nassen Seite: Immer wieder setzte starker Regen ein, und der Platz glich zeitweise eher einem Acker als einem Fußballfeld. Umso größer war die Freude, als sich am Sonntag endlich die Sonne blicken ließ und für einen schönen Abschluss sorgte. Trotz aller Widrigkeiten ließen sich weder Teilnehmende noch das engagierte Trainer- und Betreuerteam aus der Ruhe bringen. Belohnt wurden sie mit strahlenden Kinderaugen und jeder Menge guter Laune. Dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher lokaler Unternehmen sowie vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die mit kulinarischem Einsatz für das leibliche Wohl sorgten, konnte sich auch die Jugendabteilung des SVP über einen Erlös freuen. Dieser kommt selbstverständlich vollständig der Nachwuchsarbeit zugute. Die Vorfreude auf das Neunte Burchinger Soccer Camp im Jahr 2026 ist jetzt schon riesig!

