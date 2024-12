Beim diesjährigen Herbstausflug der Jugendabteilung des Turnverein Prittriching ging es in den größten Freizeitpark Bayerns: Den Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen. Der Bus war mit knapp 70 Kindern und Betreuern fast bis auf den letzten Platz belegt und so ging es am nebeligen Samstagmorgen vor den Allerheiligenferien in Richtung Allgäu.

Das herbstliche - aber regenfreie - Wetter hatte aber auch durchaus seine Vorzüge: So waren an diesem Tag nur sehr wenige andere Besucher im Park, sodass man so gut wie nirgendwo die Zeit in Warteschlagen verbringen musste. Ganz im Gegenteil: Oft konnten die Kinder und Jugendlichen des TVP nach der Fahrt in den Fahrgeschäften gleich sitzen bleiben und direkt die nächste Runde fahren. Pünktlich mit Beginn der Dämmerung ging es dann aber wieder zurück in die Heimat nach Burching. Wäre es nach den Kindern gegangen, hätte der Ausflug allerdings ruhig noch ein paar Stunden länger dauern können.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.