Die Radwallfahrt nach Andechs stand an, es waren 13 Radler:innen anwesend. Sepp kam aus Kaufering nach Prittriching, um auch einmal von dort die „ganze Tour“ mitzumachen. Bei idealem Radlwetter ging es nach Stegen a. Ammersee. Weiter entlang am Wörthsee und Pilsensee dann den Widdersberg hinauf nach Frieding. Markus war ohne E-Bike und er schaffte es den Berg hinauf, ohne abzusteigen. Schon war das Kloster in Sichtweite und die Vorfreude auf die Pause groß. Noch die letzte Steigung zu Fuß auf den Hl. Berg in den Biergarten.

Mit insgesamt 16 Radler holten wir uns etwas zu trinken, denn die Sonne schien schon sehr stark und unsere Kehlen waren ausgetrocknet, auch eine zünftige Brotzeit hatten wir uns verdient. Zufällig kam der OSB Johannes Eckert (Benediktinerabt) vorbei und Sepp konnte ihm berichten, dass wir bereits mehr als dreißig Mal diese Radwallfahrt durchführen. Seinen Glückwunsch und Segen nahmen wir gerne entgegen. Danach ging es gemeinsam in die Klosterkirche zum stillen Verweilen mit anschließendem Gruppenfoto.

Zurück über Herrsching mit Einkehr in Stegen. Die Radtour verlief ohne Probleme und ich hoffe, dass alle wieder gesund daheim angekommen sind.