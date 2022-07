Prittriching

vor 35 Min.

Reggae-Night: In Prittriching steigt wieder eine große Party

Plus Die Landjugend Burching plant wieder die beliebte Reggae-Night in Prittriching.Tausende Besucher werden am Freitag und Samstag erwartet. Was alles geboten sein wird.

Von Oliver Wolff

Auf diesen Moment haben die ungefähr 200 Mitglieder der Landjugend Burching gewartet: Seit gut einer Woche läuft der Aufbau für die Reggae-Night in Prittriching. Jeden Abend treffen sich Dutzende Jungs und Mädels, um dafür zu sorgen, dass das Gelände an der Lechstraße zwischen Fußballplatz und Wertstoffhof am kommenden Freitag und Samstag zur Party-Zone wird. „Die vergangenen beiden Jahre musste die Reggae-Night ja ausfallen, aber jetzt sind alle motiviert und packen mit an“, sagt Landjugend-Kassenwart Elias Weber und freut sich auf die mittlerweile 31. Auflage des Zwei-Tage-Events.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen