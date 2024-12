Theater Prittriching spielt : „In den Himmel wollen sie alle“

Die Theaterproben der Theaterriege des Turnvereins Prittriching für das diesjährige Weihnachtstheater laufen bereits seit Mitte Oktober. Seit dieser Zeit studieren die sechs Schauspieler unter der Leitung von Angelika Happach den Text für das Stück „In den Himmel wollen sie alle“ ein. Das bayrische Lustspiel in drei Akten von Andreas Keßner verspricht ein großes Vergnügen für Jung und Alt zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zum Inhalt: Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht im Ort, dass der Pfarrer seit den frühen Morgenstunden beim ansässigen Wirt Uli weilt und mit ihm ein langes und intensives Gespräch führt. Beim Bürgermeister Kurt steht das Telefon nicht still, weil jeder wissen möchte, wie es um den allseits beliebten Uli steht. Nicht einmal seine engsten Freunde werden ins Wirtshaus gelassen. Zum Unglück erzählt Kurt seiner Frau Lydia, dass Uli seine Wirtschaft am vorherigen Abend schon früher zugesperrt hatte, weil er sich nicht wohlfühlte. Schon nimmt das Unheil seinen Lauf. Schnell ist eins und eins zusammengezählt: Der Wirt liegt im Sterben und der Pfarrer nimmt ihm seine letzte Beichte ab! Jetzt ist guter Rat teuer. Als Wirt weiß Uli von jedem eine Sünde, die Pfarrer Paulus sicherlich interessieren dürfte. Diese vermeintliche Tatsache lässt so manchen im Ort in eine ungewöhnliche Nervosität und Redseligkeit verfallen. Es werden Dinge gesagt und getan, die man besser nicht getan und auch lieber für sich behalten hätte. Allen voran macht sich aber der Bürgermeister Sorgen. Ob sich alles auflöst, erfahren sie bei einem Besuch des Weihnachtstheaters. Es gibt am 24. Dezember um 13.30 Uhr eine Kindervorstellung und am 25., 27. und 28. Dezember, sowie am 3. und 4. Januar Abendvorstellungen um 20 Uhr. Vom 9. bis zum 13. Dezember können Tickets unter der Telefonnummer 08206/433 vorbestellt werden. (AZ)