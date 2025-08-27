TVP-Radtour nach Andechs

Am Freitag, dem 15. August 2025, an Mariä Himmelfahrt, war es wieder so weit: Die traditionelle Radtour nach Andechs stand auf dem Programm. Bei sommerlichen 36 °C machten sich 17 sportbegeisterte Radfahrerinnen und Radfahrer aus Burching auf den Weg. Ein herrlicher Anblick bot sich, als die Gruppe wie an einer Perlenkette gereiht über die Radwege in Richtung Andechs fuhr. Da einige ohne E-Bike unterwegs waren, achtete man auf ein moderates Tempo, damit alle die Fahrt gleichermaßen genießen konnten.

Am Heiligen Berg angekommen, wurde zunächst Hunger und Durst gestillt, bevor es zu einem Moment der Besinnung in der Kirche ging. Anschließend durfte natürlich auch das obligatorische Gruppenfoto nicht fehlen. Mit Schwung und Elan ging es dann bergab – teilweise mit über 50 km/h – weiter nach Herrsching und zur verdienten Rast im Biergarten von Stegen am Ammersee. Nach dieser kurzen Pause führte die Tour über Geltendorf zurück nach Burching.

Hoffentlich sind alle wohlbehalten zu Hause angekommen und können auf einen rundum schönen Tag zurückblicken.

