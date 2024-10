Unbekannte Person bricht in Freibadkiosk ein

Ein bislang unbekannter Täter ist in Prittriching in den Kiosk des Freibads eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch im Zeitraum zwischen dem 29. September und 5. Oktober. Der Täter warf hierzu einen Stein auf die Fensterscheibe und gelangte über das Fenster in den Kiosk. Das anschließende Durchsuchen sämtlicher Schränke blieb erfolglos. Durch den Bruch der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 bis 3.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter 08191/9320 um Hinweise. (AZ)