Unmut über Bauträger in Prittriching

Einige Gemeinden im Landkreis haben sie schon: Innerorts-Bebauungspläne. Das Thema steht auch in Prittriching im Raum. Bürgermeister Alexander Ditsch sagt dazu: „Uns stößt auf, dass Bauträger die Bauflächen maximal ausnutzen wollen und sich das nicht mit dem Ortsbild verträgt.“ Mit entsprechenden Festsetzungen hätte die Kommune mehr Einfluss. In der vergangenen Gemeinderatssitzung stand das Thema zwar auf der Tagesordnung, die Ratsmitglieder verständigten sich aber darauf, den Punkt zu verschieben. „Im März sind Kommunalwahlen. Der neu gewählte Gemeinderat soll entscheiden, ob es gewollt ist“, informiert der Bürgermeister auf Nachfrage.

Erschließung des Mischgebiets im Norden von Prittriching kann starten

Weitergekommen ist die Gemeinde beim „Mischgebiet Au“ am nördlichen Ortsrand. Hier erfolgte der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan. Im nächsten Schritt kann mit der Erschließung des rund 15.000 Quadratmeter großen Areals begonnen werden. Bereits seit 2020 arbeitet die Kommune an dem Thema. „Das Genehmigungsverfahren zog sich in die Länge“, informiert der Bürgermeister.

Eine konkrete Idee gibt es für die jährliche Spende der Sparkasse Landsberg-Dießen. Der Punkt wurde in der jüngsten Ratssitzung ebenfalls behandelt. Diese zahlt einen Euro je Einwohner, im Fall von Prittriching sind das 2700 Euro. „Wenn die Sparkasse zustimmt, wollen wir ein Sonnensegel über dem Spielplatz errichten“, informiert Alexander Ditsch. Was das genau kosten werde, müsse noch ermittelt werden, ein Eigenanteil der Gemeinde werde aber auch fällig, um die Anschaffung zu ermöglichen, so der Rathauschef.