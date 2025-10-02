Prozess in Landsberg: 23-Jähriger bringt Bank mit Trick um über 150.000 Euro

Um 175 Fälle von Computerbetrug ging es vor dem Amtsgericht in Landsberg. Es hatte harmlos angefangen: Der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis Landsberg wollte Geld anlegen und kaufte online eine Aktie. Als der Kaufpreis vereinbarungsgemäß abgebucht werden sollte, war das von dem Angeklagten angegebene Referenzkonto nicht gedeckt. Aber trotzdem erhielt er die Aktie und konnte diese auf der Stelle, noch bevor die Rückbuchung erfolgte, weiterverkaufen und den Kaufpreis einstreichen. Die Rückbuchung blieb ohne Folgen, und der Angeklagte konnte Schulden begleichen, die er bei Bekannten hatte.

Anschließend kaufte er die nächste Aktie, und obwohl das Referenzkonto wiederum nicht gedeckt war, konnte er die Aktie erneut weiterverkaufen und es passierte wieder nichts. Das ging so weiter, zunächst mit vergleichsweise kleinen Beträgen von 20 bis 48 Euro. Doch dann erhöhte er seinen Einsatz auf 1000 Euro und kaufte von Februar bis September 2023 insgesamt 175 Aktien. Bei der geschädigten Bank wurden die Vorgänge automatisiert durch Softwareprogramme bearbeitet. Der Angeklagte brauchte nur diese zu bedienen, ohne auch nur einmal einen Mitarbeiter der Bank zu Gesicht zu bekommen und anlügen zu müssen.

Erst nach sieben Monaten prüft die Bank das Konto

Erst nach sieben Monaten wurde das Konto doch mal, wie der inzwischen 23-Jährige vor Gericht meinte, „einem menschlichen Sachbearbeiter vorgelegt“, der sofort Strafanzeige erstattete. Inzwischen hatte der damals 20-Jährige von den „Erlösen“ nicht nur seine privaten Schulden ausgeglichen, sondern auch ein Auto im Wert von 42.000 Euro finanziert und sich schöne Urlaube leisten können – auf Kosten der Bank, der dabei ein Schaden von insgesamt 154.235 Euro entstanden war.

„Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht“, bekannte er auf die Frage der Vorsitzenden Richterin des Jugendschöffengerichts, Sabine Grub, ob er niemals darauf gekommen sei, dass das Ganze irgendwann platzen müsse. Da er zum Zeitpunkt der Tat 20 Jahre alt, also noch Heranwachsender war, musste das Gericht darüber befinden, ob er nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht zu verurteilen sei, was erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß haben kann. Da die vom Gericht angehörte Vertreterin der Jugendgerichtshilfe dem noch bei seinen Eltern wohnenden Reifeverzögerungen zubilligte, blieb dem inzwischen 23-Jährigen die Behandlung nach Erwachsenenstrafrecht erspart.

Günstige Sozialprognose für den Studenten

Zudem sei von einer günstigen Sozialprognose auszugehen: Der nunmehr Erwachsene hat ein gutes Verhältnis zur eigenen Familie, studiert heute, hat einen Nebenjob und erhält für ehrenamtliche Tätigkeiten 3000 Euro jährlich. Außerdem hat er eine früher bestehende Suchtproblematik in den Griff bekommen, woraus auch eine inzwischen Jahre zurückliegende Eintragung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln resultierte.

Auf Anregung des Verteidigers, Rechtsanwalt Simeon Feuerstein aus München, fand ein sogenanntes Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten statt. Der Deal lautete: Gesteht der junge Mann, könne er mit einer zur Bewährung auszusetzenden Strafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten rechnen.

Die Staatsanwältin lobte in ihrem Plädoyer zwar das Verhalten des Angeklagten vor Gericht, stellte aber auch die erhebliche kriminelle Energie des 23-Jährigen heraus, die die hohe Anzahl der Taten offenbare. Rechtsanwalt Feuerstein hielt entgegen, dass sein Mandant sich seitdem nichts mehr habe zuschulden kommen lassen und es ihm die Bank denkbar leicht gemacht habe. Außerdem müsse er den gesamten Schaden über Jahre hinweg zurückzahlen, womit er schon begonnen habe. Mit weiteren Straftaten sei nicht zu rechnen.

Das Gericht verurteilte ihn schließlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Das Gericht verzichtete ausdrücklich auf einen im Jugendstrafrecht häufigen sogenannten Warnschuss-Arrest, der bei dem Verurteilten nicht mehr nötig sei, um wieder auf die Füße zu kommen. Aufgrund der zwischen den Beteiligten erfolgten Verständigung war ein naheliegender Rechtsmittelverzicht rechtlich nicht möglich, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.