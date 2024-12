Adventssingen stimmt auf Weihnachten ein

Eine Stunde lang wunderbare, ruhige Musik, Gesang und schöne Geschichten zum Nachdenken: Das war das Adventssingen des Lechgau Trachtenverbands, heuer ausgerichtet vom Trachtenverein „Fuchsbergler“ Stoffen.

„Viele Leute haben zu mir gesagt, für sie fängt die besinnliche Zeit erst dann an, wenn sie bei unserem Adventssingen waren“, sagte „Fuchsbergler“-Vorstand Anton Auer bei seiner Begrüßung. Und wenn man die Stunde in der Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ in Stoffen miterlebt hat, konnte man die Aussage verstehen. Der Puls fuhr runter, die Gedanken konnten schweifen und eine innere Ruhe breitete sich bei den zahlreichen Zuhörern aus. Dafür sorgten die Klänge des „Lechgau Klarinetten“-Ensembles, der „Saitenmusik Auer“, der Bläser der „Familie Schauer“, der „Alphornbläser Thaining“ und die Stimmen und Lieder des Männerchors „Alpenrose“ Peiting und des „Buchwies Gsangs“ aus Rott. Dazwischen trug Maria Schwaiger aus Epfach ihre selbst geschriebenen Geschichten vor, die sich vor allem mit dem Thema „Zeit“ beschäftigten. Eine Sache, die gerade in der Vorweihnachtszeit oft viel zu rar erscheint. Diejenigen, die sich die Zeit für das Adventssingen genommen haben, wurden jedenfalls reich beschenkt und auf das Hochfest Weihnachten eingestimmt. Und bedankten sich dafür mit einem lang anhaltenden Applaus am Schluss. (AZ)