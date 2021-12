Der Christkindlmarkt in Landsberg fehlt ihr sehr

Plus Martina Engel aus Pürgen ist seit Jahrzehnten mit ihrem Stand auf dem Christkindlmarkt in Landsberg vertreten. Nun muss sie zum zweiten Mal wegen Corona pausieren. Sie vermisst aber nicht nur die Märkte.

Im Hause Engel wird der Weihnachtsbaum traditionell vor dem Beginn des Christkindlmarktes in Landsberg aufgestellt. „Während der Marktzeit hatten wir ja nie Zeit, einen Baum zu kaufen“, sagt Martina Engel, die mit ihrem Mann Gerhard seit 1994 zu den Händlern gehört. Deshalb fiel die Wahl auf ein täuschend echt aussehendes künstliches Exemplar. Heuer steht der Baum auch bereits im Wohnzimmer, obwohl die beiden erneut viel mehr Zeit hätten, denn zum zweiten Mal in Folge fällt der Christkindlmarkt der Corona-Pandemie zum Opfer.