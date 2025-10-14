Icon Menü
Pürgen: Der FC Frauenwies sagt Danke

Pürgen

Der FC Frauenwies sagt Danke

Das Autohaus Sangl lässt die Spielerinnen nicht frieren.
Von Armin Herz für FC Frauenwies
    • |
    • |
    • |
    Kapitänin Leni Dullinger und drei Mitspielerinnen in den neuen Wärmejacken.
    Kapitänin Leni Dullinger und drei Mitspielerinnen in den neuen Wärmejacken. Foto: Armin Herz

    Dank der tollen Unterstützung des Autohaus Sangl in Landsberg konnte sich der FC Frauenwies mit sieben Wärmejacken eindecken. Die Auswechselspielerinnen und die Trainer können jetzt jedem Wetter trotzen!

