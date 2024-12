Einfamilienhaus in Pürgen gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend ein Einfamilienhaus an der Wettersteinstraße in Pürgen in Brand geraten. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Schaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften der Freiwilligen Feuerwehren Pürgen, Landsberg, Ummendorf und Lengenfeld rückte gegen 19.20 Uhr zum Brandort aus. Als die Löschkräfte dort eintrafen, stand die Anbaugarage des Wohnobjekts in Vollbrand, und die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des direkt angrenzenden Hauses übergegriffen. Eine Gefahr für die beiden Hauseigentümer bestand nicht, sie waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes nicht zu Hause. Die Garage brannte laut Polizei vollständig aus, zwei Motorräder, zwei Mountainbikes, ein Moped und ein E-Bike wurden durch die enorme Hitzeeinwirkung des Feuers zerstört, ebenso wie Teile des angrenzenden Hausdachstuhls.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Im Rahmen einer Begehung werden Untersuchungen zur Brandentstehung durchgeführt. (AZ)