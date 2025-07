Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Pürgen-Hofstetten

Einen beeindruckenden Bericht über die Entwicklung des VdK-Ortsverbandes Pürgen-Hofstetten gab die Ortsvorsitzende Marianne Asam. Der Ortsverband ist auf 515 Mitglieder angewachsen. Mit dieser Zahl steht er unter den elf Ortsverbänden des Kreisverbandes an dritter Stelle. Dies sei dem Engagement des Ortsvorstandes zu verdanken. Seine Veranstaltungen erstreckten sich über ein breites Spektrum. Hervorzuheben sind der ins Leben gerufene Pflegestammtisch und die Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kreisverband des BRK, die zum Merkmal des Ortsverbandes geworden sind. Großen Zuspruch fanden auch die Veranstaltungen zur Demenz, zum behindertengerechten Wohnen, zur Tagespflege, der Aller-Seelen-Kaffee und der bis auf den letzten Platz belegte Erste-Hilfe-Kurs sowie die Landsberger Stadtführung mit dem zweiten Pürgener Bürgermeister Bernauer.

Den guten Ruf des Ortsverbandes beweise auch die Übernahme der Federführung des Landsberger Besucherdienstes durch die Ortsvorsitzende. Die Öffentlichkeitsarbeit sei bei Frank Gabedank und Rainer Schwarzer in bewährten Händen. Die Kassenlage bietet ein erfreuliches Bild und ist so die Grundlage für die Planungen des Ortsverbandes. Diese sehen unter anderem die Wiederholung des Erste-Hilfe-Kurses, eine Informationsveranstaltung zur Einführung der Elektronischen Patientenakte und einen Ausflug in die Fuggerei nach Augsburg vor. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung langjähriger Mitglieder, denen die Vorsitzende mit Ehrenurkunde und Ehrennadel des Landesverbandes für die langjährige Treue dankte: Günter Hafenmair, Rudolf Rhom, Gerda Ruile, Christa Puritscher, Siegfried Probst, Angela Lindenbacher, Lydia Rötzsch, Christina Schule und Manuela Hambalgo, für 15 Jahre; Emma Heim, Kurt Butscher, Anton Bauer, Peter Schmid, Gudrun Loga, Barbara Grabmeier, Matthias Dietrich, Klaus Sieth, Rolf Schellhammer, Karl Ebeling für 25 Jahre; Viktoria Schindler für 30 Jahre und Ulrich Schnippat für 40 Jahre. Mit kräftigem Beifall wurde der Vorsitzenden für ihr Engagement gedankt, mit dem sie den Ortsverband in erfolgreiches Fahrwasser gelenkt hat.

