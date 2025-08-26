In dieser Bootswerft wird mit Liebe zum Detail ein alter Schatz erhalten

Zu den besonderen Segelbooten auf dem Ammersee zählen die 45er Nationale Kreuzer, die ab 1911 gebaut wurden. Ungefähr eine Handvoll ist dort zu sichten. Auch Profisegler und Bootsbaumeister Peter Liebner besitzt ein solches edles Holzboot, das derzeit in seiner Werft in Pürgen aufwendig restauriert wird. So wird nicht nur ein alter „Schatz“ erhalten, auch die beiden Bootsbauer in Ausbildung lernen dabei eine Menge.
Pürgen
