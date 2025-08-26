Icon Menü
In dieser Bootswerft wird nicht nur ein alter Schatz erhalten, sondern auch Wissen weitergegeben

Pürgen

In dieser Bootswerft wird mit Liebe zum Detail ein alter Schatz erhalten

Peter Liebner restauriert ein edles Segelboot in seiner Werft in Pürgen. Zwei Auszubildende erhalten dadurch einen Einblick in die Techniken des Holzbootsbaus.
Von Dagmar Kübler
    • |
    • |
    • |
    Das 10,50 Meter lange Holzboot liegt in der Boostwerft Liebner zur Restaurierung (von links): Die Azubis Rupert Hirschvogel und Antonia Bauer sowie Inhaber Peter Liebner.
    Das 10,50 Meter lange Holzboot liegt in der Boostwerft Liebner zur Restaurierung (von links): Die Azubis Rupert Hirschvogel und Antonia Bauer sowie Inhaber Peter Liebner. Foto: Thorsten Jordan

    Zu den besonderen Segelbooten auf dem Ammersee zählen die 45er Nationale Kreuzer, die ab 1911 gebaut wurden. Ungefähr eine Handvoll ist dort zu sichten. Auch Profisegler und Bootsbaumeister Peter Liebner besitzt ein solches edles Holzboot, das derzeit in seiner Werft in Pürgen aufwendig restauriert wird. So wird nicht nur ein alter „Schatz“ erhalten, auch die beiden Bootsbauer in Ausbildung lernen dabei eine Menge.

