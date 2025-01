Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Pürgen

Am Mittwoch zwischen 7.45 und 12.30 Uhr parkte ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg seinen blauen Ford Tourneo auf dem Parkplatz des Rathauses in Pürgen. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite in Form von Schleifspuren feststellen, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher meldete den Unfall nicht und kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Daher wird derzeit aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Am Pkw des 41-Jährigen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. (AZ)

