Pürgen hofft auf Fördergelder aus der Städtebauförderung

Der Gemeinderat in Pürgen hat kürzlich darüber beraten, für welche Projekte Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm bei der Regierung von Oberbayern für die kommenden Jahre beantragt werden sollen.

Dazu gehören in diesem Jahr die Beauftragung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Angesetzt sind hierfür 76.000 Euro und die Errichtung einer Rollsportanlage im Ortsteil Lengenfeld. Hier wird mit 300.000 Euro kalkuliert. Förderung erhofft sich die Gemeinde auch für die Herstellung des Radwegs zwischen Stoffen und Pflugdorf (100.000 Euro).

Konzept für die Ortsdurchfahrt soll mit Bürgern erarbeitet werden

Angehen will die Gemeinde auch die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Lengenfeld. Dies ist dank der Ortsumfahrung möglich. „Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern erarbeiten, wie die Straße mehr Aufenthaltsqualität bekommt und aussehen soll“, informiert Bürgermeister Wilfried Lechler auf Nachfrage unserer Redaktion. Hierfür sind in den Jahren 2027 und 2028 jeweils 100.000 Euro vorgesehen. Auf der Liste der Vorhaben finden sich fürs kommende Jahr zudem die Umbauarbeiten zur Gründung einer Bücherei (50.000 Euro) und ein Multifunktionsplatz in Pürgen (100.000 Euro). Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Bedarfsmitteilung einhellig zu.