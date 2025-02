Pürgen vergibt Auftrag zur Planung eines neuen Bauhofs

Der Bauhof der Gemeinde Pürgen ist zu klein. Deswegen wurden bereits externe Kapazitäten bei der Jagdgenossenschaft Lengenfeld und beim Kreisbauhof angemietet. Dabei geht es nicht nur um Lagerflächen und Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge auch der Sozialraum entspreche nach der Einstellung von zwei weiteren Mitarbeitern nicht mehr den Vorgaben, sagt Bürgermeister Wilfried Lechler.

Pürgen hat an mehreren Stellen Flächen für Bauhof angemietet

Ein Neubau im neuen Gewerbegebiets in Lengenfeld soll Abhilfe schaffen und die Auslagerungen überflüssig machen. „Der soll so konzipiert sein, dass eine Erweiterung möglich ist“, informiert der Rathauschef. Die Kostenschätzung belaufe sich auf drei Millionen Euro, so Lechler. Er hofft, dass die Planungen im November abgeschlossen sein werden und dann ausgeschrieben werden kann. „Die Bauarbeiter können dann im Frühjahr 2026 beginnen und das Gebäude ist dann im Laufe des Jahres fertig.“ Errichtet werden soll es zum Teil in einer Holzständerbauweise.

In der vergangenen Ratssitzung wurden die Planung, Ausschreibung sowie Betreuung während der Bauphase an die Projektgemeinschaft Pilz/Zimt aus Vilgertshofen zu einem Preis von etwas mehr als 215.000 Euro vergeben.