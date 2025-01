Sternsinger Pürgen

250 Millionen Kinder weltweit können nicht zur Schule gehen, 160 Millionen Kinder sind gezwungen zu arbeiten - für sie waren 22 Ministranten der Pfarrei St. Georg am 05. Januar 2025 in Pürgen unterwegs, haben als Kaspar, Melchior und Balthasar den Segen in die Häuser getragen und dabei 3500 Euro Spendengelder gesammelt. Dieses Geld soll dazu beitragen, dass Kinder in Kenia zur Schule gehen können, medizinische Versorgung bekommen und nicht hungern müssen und Kindern in Kolumbien ein Leben in Frieden und Sicherheit vor Gewalt ermöglicht wird. Wir bedanken uns bei allen, die diese Projekte durch ihre Spende unterstützen, und bei denen, die ihre Stimme erhoben haben: den Pürgener Sternsingern!

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.