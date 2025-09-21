Radfahrerin wird bei Unfall verletzt: Die Verursacherin war alkoholisiert

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in Landsberg, der sich am frühen Samstagabend ereignet hat. Laut Polizei war die Verursacherin, eine Autofahrerin, alkoholisiert.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 29-jährige Radfahrerin aus Kaufering gegen 18 Uhr den Radweg entlang der Augsburger Straße. Als sie die Ausfahrt einer Tankstelle passieren wollte, fuhr aus dieser eine 42-jährige Autofahrerin in die Augsburger Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin sich leicht verletzte.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Autofahrerin Alkoholgeruch fest. Aufgrund der vor Ort festgestellten Atemalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die 42-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die verletzte Radfahrerin musste nach Versorgung durch den Rettungsdienst nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtsachschaden von 850 Euro. (AZ)