Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Radtouren mit Gravelbike und E-Bike an Lech und Ammersee

Landkreis Landsberg

Radtouren mit Gravelbike und E-Bike an Lech und Ammersee

Ob mit dem Gravelbike oder E-Bike: Entlang des Lechs und Ammersees gibt es abwechslungsreiche Radtouren. Drei gut ausgeschilderte Wege zur Auswahl.
Von Vanessa Polednia und Alwin Reiter
    • |
    • |
    • |
    Die Rundfahrt um den Ammersee ist beliebt. Mit dem E-Bike ist die Strecke gut zu bewältigen.
    Die Rundfahrt um den Ammersee ist beliebt. Mit dem E-Bike ist die Strecke gut zu bewältigen. Foto: gwt Starnberg GmbH / Jan Greune (Symbolbild)

    Der Landkreis Landsberg bietet viele schöne Radtouren. Die Wege sind gut ausgeschildert und gepflegt, zudem sind in den kommenden Jahren weitere Radverbindungen geplant. Im Spätsommer lässt sich besonders gut radeln. Zeit also, aufzusatteln und ein paar Routen auszuprobieren. Die hier vorgestellten Touren sind natürlich nur Beispiele: Es gibt noch zahlreiche weitere Routen, die sich gemütlich mit dem E-Bike oder rasant mit dem Gravelbike erkunden lassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden