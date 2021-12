Ramsach

13:03 Uhr

In Ramsach entstehen ganz individuelle Kinderbetten

Plus Der Schreiner Florian Heinrich aus Ramsach stellt spezielle Motivbetten für Kinder her. Seine Tochter und sein Sohn schlafen in Prototypen. Wie der 40-Jährige sein zweites Standbein ausbauen möchte.

Von Ulrike Reschke

„Das erste Kinderbett soll etwas Besonderes sein und über Generationen weitergegeben werden“, sagt Florian Heinrich aus Ramsach. Der Bau individueller Betten für die eigenen Kinder war der Ursprung für seine Geschäftsidee, einige Jahre später wurde „Babalu“ aus der Taufe gehoben, Heinrichs Marke für handgemachte Motivbetten.

