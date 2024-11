Stopselclub Ramsach e.V. feiert Jubiläum

Als Josef Gigler am 1. April 1983 einen Aushang in Ramsach machte und zur Gründung eines "Stopselclubs" aufrief, dachten viele an einen Aprilscherz und kamen erst gar nicht zur Zusammenkunft. Es gab einen neu angesetzten Termin am 7. April 1983, zu dem immerhin 13 interessierte Männer kamen. Aus dieser Gruppe wurde dann der Stopselclub Ramsach gegründet und das Präsidium gewählt.

Aus der Satzung geht hervor, dass jedes Mitglied einen sogenannten „Stopsel“ (ein circa zwei Zentimeter langes, rundes Stück Messing mit eingravierter Mitgliedsnummer) ständig bei sich zu tragen hat. Wurde beispielsweise ein Mitglied von einem anderen Stopselclubkollegen auf der Straße oder im Wirtshaus ohne Stopsel angetroffen, so musste der Ertappte einen überschaubaren Betrag in die Clubkasse bezahlen - zu Beginn waren das 20 Pfennige, heute sind es inflationäre 50 Cent. Ausgenommen von der Regel waren Ereignisse wie Feueralarm oder der Umstand, dass der zu Kontrollierende in Badehose angetroffen wurde.

Es wurde Sinn und Zweck der Gemeinschaft festgelegt, unter anderem die Stärkung der Dorfgemeinschaft und des Gemeinsinns durch Organisation und Durchführung von gemeinsamen Ausflügen, Grillfesten und jährlich stattfindenden Versammlungen. Ferner unterstützt der Verein dörfliche Projekte und gibt Hilfestellung im Rahmen der Möglichkeiten für andere Vereine. Auch für die Belange der örtlichen Pfarrgemeinschaft hat der Stopselclub ein offenes Ohr. So wurde zum Beispiel die Figur des Heiligen Josef für die Ramsacher Kirche St. Pankratius gespendet.

Zur Jubiläumsfeier kamen 40 der insgesamt 64 Mitglieder. Unter den Gästen waren Bürgermeister Peter Hammer sowie die Gemeinderäte Alexandra Häckl und Ben Keller. Wegen umfangreicher Bauarbeiten rund um die alte Schule letztes Jahr wurde die 40-Jahrfeier kurzerhand auf 2024 verschoben. Es wurde ein schöner und harmonischer Abend im feierlichen Ambiente für den Stopselclub Ramsach und seine Mitglieder.

Weitere Infos zum Verein gibt es auf auf www.stopselclub-ramsach.de.

