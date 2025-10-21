Heftige Kritik an der Energieagentur Klima3

Seit September 2022 gibt es die Energieagentur Klima3. Als Kompetenzzentrum der Landkreise Landsberg, Starnberg und Fürstenfeldbruck für die Energie- und Wärmewende berät sie Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihr Haus energieeffizient sanieren oder den Heizungstausch angehen können. Unternehmen hilft die Agentur beim Umstieg auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Kommunen bei Projekten wie der kommunalen Wärmeplanung. Zuletzt wurde im Kreisausschuss und im Kreistag aber teils heftige Kritik laut. Grund waren die Jahresabschlüsse 2022 und 2023, über die der Rechnungsprüfungsausschuss berichtete.

Es waren einige Punkte, die Vorsitzender Leonhard Stork (CSU) und Barbara Weichbrodt von der Kreisrechnungsprüfung in ihren Berichten mitunter deutlich kritisierten. So bezeichneten sie eine Aufstellung von Kosten und Erlösen vom September 2023 als „völlig unzureichend“. Statt eines Gewinns von rund 13.000 Euro stehe ein Defizit von 26.500 Euro. Zudem habe es keine Halbjahresberichte gegeben und der Jahresabschluss 2023 sei erst im Oktober 2024 von der Geschäftsführung unterschrieben worden. Und: Zu keinem der kritisierten Punkte habe die Energieagentur eine plausible Begründung vorgebracht.

„Jeder prüft anders“, sagt die Landsberger Rechnungsprüferin

Im Kreisausschuss wie im Kreistag fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. Andreas Braunegger (CSU) sprach von einem „erschreckenden Bild“ einer mit Steuerngeldern finanzierten Einrichtung. Kurt Wacker (Bayernpartei) forderte: „Wir müssen den Exit suchen, so schnell wie möglich.“ Es gab aber auch andere Stimmen. Albert Thurner (SPD) fragte kritisch, ob nicht die Rechnungsprüfung, vor allem für das kurze Startjahr 2022, „überpenibel“ gewesen sei. Renate Standfest (Grüne) zeigte sich irritiert, dass die Rechnungsprüfer der beiden anderen Landkreise keine Einwände hätten. „Jeder prüft anders“, meinte dazu Barbara Weißbrodt. Peter Satzger (Grüne) bezeichnete es als „unfair“, dass Geschäftsführer Andreas Weigand nicht angehört werde.

Geschäftsführer Andreas Weigand äußerte sich auf Nachfrage unserer Redaktion zu den Vorwürfen. Letztlich handele es sich bei vielen der Kritikpunkte um Formalien. „Entscheidend ist der Bericht des Wirtschaftsprüfers, der keine Beanstandungen hatte“, sagt er. Generell müsse man auch bemerken, dass 2022 das Rumpfjahr war, in dem kein Geschäftsbetrieb stattfand und die Unternehmensorgane noch nicht vollständig berufen waren. Die Energieagentur finanziere sich einerseits durch Zahlungen der Landkreise, anteilig der Zahl der Einwohner. „Darüber hinaus bieten wir Dienstleistungen für Kommunen an, quasi als Projektarbeit, mit denen wir Vorhaben in der Region auf den Weg bringen.“