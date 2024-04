Blasmusik: So liefen die Wertungsspiele in Türkenfeld

Über 1000 Musikerinnen und Musiker stellen einer Jury ihr Können unter Beweis. Für die Ausrichter gibt es nicht nur musikalisches Lob.

Blasmusik vom Feinsten war in Türkenfeld anlässlich der 50. Wertungsspiele des Bezirksverbands Lech-Ammersee zu hören. 28 Musikkapellen mit weit über 1000 Musikerinnen und Musikern kamen in die Schönbergaula, um vor einer Jury ihr Können und ihre Musikalität in der konzertanten und traditionellen Musik unter Beweis zu stellen. Zur offenen Wertung traten acht Musikkapellen und Orchester an. Vier Ensembles erhielten das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ teilgenommen.

Eröffnet wurde die offene Wertung vom Musikverein Obermeitingen unter der Leitung von Robert Sibich. Mit „Morning Star Variations“ (Bert Appermont) und „Dragon Fight“ (Otto M. Schwarz) erspielten sich die 48 Musikerinnen und Musiker in der Oberstufe 92,6 von 100 Punkten. Damit erhielt der Musikverein Obermeitingen das beste Ergebnis in der offenen Wertung. In der Mittelstufe trat der Musikverein Reichling mit seinem neuen Dirigenten Andreas Kößler an. Die Musikerinnen und Musiker überzeugten die Jury mit der „Free World Fantasy“ (Jacob de Haan) und „Hindenburg“ (Michael Geisler). Sie wurden mit 91,9 Punkten und dem Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ belohnt.

Auch das Blasorchester Türkenfeld darf jubeln

Groß waren die Freude und der Jubel beim Ausrichter der Wertungsspiele selbst: Das Blasorchester Türkenfeld erreichte in der Oberstufe mit „Satiric Dances“ (Norman Dello Jojo) und „At the Break of Gondwana“ (Benjamin Yeo) einen „ausgezeichneten Erfolg“ mit 92,2 Punkten. Für Dirigent Andreas Grandl war es das letzte Wertungsspiel mit dem Blasorchester Türkenfeld. Bezirksdirigent Gerhard Böck lobte die 58 Musikerinnen und Musiker sowie alle Helferinnen und Helfer des Musikvereins für die großartige Vorbereitung und Organisation der Wertungsspiele.

Die Juroren (von links) Rudolf Piehlmayer, Stephan Ametsbichler, Michaela Klahr, Tanja Geiger und Rick Johannes Peperkamp bewerteten die Musikkapellen. Foto: Nicole Arnold

Mit „Mystery of Atlantis“ (Michael Geisler) und „Irish Castle“ (Markus Götz) erreichte der Musikverein Eresing unter der Leitung von Jürgen Geisler in der Mittelstufe mit 88,9 Punkten einen „sehr guten Erfolg“. Auch die Stadtjugendkapelle Landsberg erreichte einen „sehr gutem Erfolg“ mit 80,3 Punkten in der Höchststufe. Sie spielte „Variations on a Korean Folk Song“ (James Barnes) und Glory of David (Hayato Hirose) unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer. Er dirigierte außerdem das Musikschulblasorchester, das in der Oberstufe mit Fiskinatura (Thiemo Kraas) und Lord Tullamore (Carl Wittrock) mit 79,2 Punkten einen „guten Erfolg“ erreichte, sowie das Schülerblasorchester St. Ottilien. In der Höchststufe bewerteten die Juroren seinen Vortrag mit 70,7 Punkten und attestierten einen „guten Erfolg“.

Die musikalischen Vorträge in Türkenfeld dauern rund zwölf Stunden

Knapp zwölf Stunden lang hörten und bewerteten die fünf Jurymitglieder musikalische Vorträge. Alle Fünf sind erfahrene Juroren und auch beruflich im Blasmusikwesen tätig: Rudolf Piehlmayer ist unter anderem Chef-Dirigent des Gebirgsmusikkorps in Garmisch-Partenkirchen, Stephan Ametsbichler studierte Musikwissenschaften und ist BR-Redakteur für Laienmusikwesen, Dirigent und Arrangeur. Den Vorsitz in der Jury hatte die Musiklehrerin und Landesjugendleiterin des Bayerischen Blasmusikverbandes Michaela Klahr. Ebenso Musiklehrerin und Dirigentin ist Tanja Geiger. Rick Johannes Peperkamp studierte Orchesterleitung an der Hochschule für Künste in Bern und gewann 2022 den „Conductor oft he Year – Award“.

Wie die Ergebnisse der verdeckten Wertung ausfallen, erfahren die Kapellen und Orchester am 16. Juni, wenn in Türkenfeld das 50. Bezirksmusikfest Lech-Ammersee gefeiert wird. Von Donnerstag bis Sonntag dreht sich dort alles um die Musik. (AZ)